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СМИ: сирийский самолет доставил в Дамаск 2 тонны лекарств из Гаваны

Международная панорама
29 августа, 15:42 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
В апреле Гавана и Дамаск договорились об улаживании проблемы кубинского долга Сирии, который будет погашен путем поставок лекарств
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БЕЙРУТ, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Первая партия медикаментов из Гаваны в Сирию была доставлена в понедельник самолетом национальной авиакомпании ближневосточной республики. Как сообщила информационному агентству САНА заместитель министра здравоохранения САР Хода ас-Сейид, переданный кубинскими партнерами груз включает 200 тыс. доз вакцин для срочных прививок.

"Мы ждем в скором времени с Кубы поступление еще нескольких партий лекарственных препаратов, которые крайне необходимы нашим медицинским учреждениям", - заявила ас- Сейид. Она также выразила благодарность кубинцам "за поддержку стойкости сирийского народа".

В апреле Гавана и Дамаск договорились об улаживании проблемы кубинского долга Сирии, который будет погашен путем поставок лекарств с Острова Свободы. По словам посла Кубы в Дамаске Мануэля Родригеса, фармацевтическая промышленность его страны "достигла высокого уровня развития, несмотря на санкции США".

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