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Суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте россиянина Сергея Миронова

Международная панорама
29 августа, 15:50 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 29, августа. /ТАСС
Ранее полиция Армении подтвердила, что Миронов арестован по запросу американской стороны
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© Aram Kirakosyan/PAN Photo via AP, архив

ЕРЕВАН, 29 августа. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Суд в Ереване отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Армении об аресте россиянина Сергея Миронова, который объявлен в розыск американскими властями. Об этом сообщил адвокат гражданина РФ.

Соответствующее решение вынес суд первой инстанции общей компетенции Центрального административного района и района Норк-Мараш столицы Армении. Миронов не может покинуть территорию страны до решения вопроса о его экстрадиции в США, отметил адвокат Рубен Киракосян.

Полиция Армении подтвердила, что Миронов арестован по запросу американской стороны. "В 16:20 (15:20 мск) 26 августа сотрудниками ГУБОП полиции Армении и линейного отдела полиции по международному аэропорту Звартноц в нем задержан и подвергнут приводу в ГУБОП 30-летний гражданин России Сергей Миронов", - отмечается в сообщении. Он "с 11 марта 2016 года на международном уровне разыскивается правоохранительными органами США за совершение преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК" этой страны, указали в полиции. Миронов разыскивается за предварительное согласие на нарушение закона об экспорте оружия, попытку нарушения закона о контроле над экспортом оружия, предварительное согласие на отмывание денег и отмывание денег.

 

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