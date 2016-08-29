Руссефф заявила в Федеральном сенате, что будет бороться за свой мандат

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Временно отстраненная от должности президента Бразилии Дилма Руссефф пообещала продолжить борьбу за свой мандат ради торжества демократии и справедливости. Соответствующее заявление она сделала во время выступления в Федеральном сенате (верхней палате национального парламента) в рамках своей защиты на процессе импичмента.
"Я борюсь за свой мандат не из-за тщеславия, а ради демократии и справедливости. Я не совершала преступлений, в которых меня обвиняют", - сказала Руссефф, которая вновь назвала процесс импичмента, запущенный в ее отношении, попыткой государственного переворота. "Не ждите от меня трусливого молчания", - добавила она.
Руссефф появилась на пленарном заседании сената в сопровождении группы своих сторонников и политических союзников. В их числе - бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и один из самых известных в стране музыкантов Шику Буарки. Около входа в здание Национального конгресса (парламента страны) Руссефф встречали несколько десятков митингующих, выступающих против ее импичмента.
Руссефф обвинила своих противников в дестабилизации политической и экономической ситуации в стране ради смены власти.
"Мое избрание на пост президента стало сильным ударом по консервативной элите Бразилии", - отметила Руссефф. По ее словам, представители оппозиции "сделали все возможное, чтобы дестабилизировать правительство".
Руссефф пояснила, что ее противники в парламенте всячески препятствовали принятию законопроектов, выдвинутых кабмином. "Многие голосовали против инициатив, в поддержку которых выступали, не думая о последствиях для страны. Они руководствовались принципом "чем хуже, тем лучше", - заявила она.