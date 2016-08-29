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Все пять задержанных по делу о взрыве в институте криминалистики в Брюсселе освобождены

Международная панорама
29 августа, 16:31 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
"Задержанные ранее пять человек были освобождены после допроса. На данном этапе никаких обвинений не предъявлено", - отмечается в заявлении прокуратуры
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БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Бельгийские правоохранительные органы освободили пять человек, которые были задержаны в Брюсселе по подозрению в связях с организаторами взрыва в Институте криминалистики. Об этом сообщила федеральная прокуратура королевства.

"Задержанные ранее пять человек были освобождены после допроса. На данном этапе никаких обвинений не предъявлено", - отмечается в заявлении ведомства.

В ночь на 29 августа один или несколько человек на машине протаранили ворота и привели в действие взрывное устройство рядом с помещением, где находятся лаборатории брюссельского Института криминалистики. Поскольку в здании никого не было, в результате взрыва пострадавших нет.

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