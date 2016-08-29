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Глава профсоюза горняков Украины заявил о коррупционых схемах при импорте угля

Международная панорама
29 августа, 17:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, августа. /ТАСС
"Для обогатительной фабрики "Комсомольская" приоритетной является переработка привозного угля. А свой лежалый уголь затем списывают", - заявил глава независимого профсоюза горняков Украины
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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Глава независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец рассказал о коррупционных схемах при импорте угля газовой марки, который в два раза дороже аналогичного сырья местного производства.

"Украинские шахты вынуждены создавать склады для хранения угля газовой марки собственной добычи. Наш уголь почти в два раза дешевле зарубежного. Если его не использовать и подолгу хранить на складах, он окисляется и теряет качество. Особенно в жару", - приводятся его слова в сообщении НПГУ.

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По его словам, такая ситуация уже сложилась на шахтах государственного предприятия "Селидовуголь" и на шахте имени А. Стаханова государственного предприятия "Красноармейскуголь" в Донецкой области, подконтрольной Украине. Эти шахты время от времени вынуждены останавливать работу или уменьшать объемы добычи угля, отметил Волынец.

"Для обогатительной фабрики "Комсомольская", которая расположена на одной производственной площадке с шахтой имени А. Стаханова, приоритетной является переработка привозного угля. А свой лежалый уголь затем списывают. Словом, создали себе такую вот коррупционную схему и успешно ею пользуются", - прокомментировал ситуацию председатель НПГУ.

В минувший четверг в торговый порт "Южный" в Одессе были доставлены 71,7 тыс. тонн энергетического угля из Южно- Африканской республики, которые, по данным "Центрэнерго", предназначены для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2016 - 2017 годов.

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