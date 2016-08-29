ОБСЕ призвала власти Украины тщательно расследовать смерть журналиста Щетинина

ВЕНА, 29 августа. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович призвала власти Украины тщательно расследовать смерть российского журналиста Александра Щетинина.

"Обстоятельства этой трагедии должны быть оперативно и тщательно расследованы. Его смерть является потерей для журналистского сообщества, я приношу мои искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам", - приводит ее слова пресс-служба ОБСЕ.

Александр Щетинин - российский журналист, основатель информационного агентства "Новый Регион", с 2004 года жил в Киеве. Журналист был обнаружен мертвым в ночь на воскресенье в квартире в Подольском районе Киева. По данному факту начато уголовное расследование по статье "умышленное убийство" УК Украины с дополнительной правовой квалификацией "самоубийство".

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