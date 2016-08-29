AP: Дональд Трамп потратит более $10 мл на агитацию в СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен потратить свыше $10 млн на агитацию в средствах массовой информации и критику своей главной соперницы по предвыборной гонке демократа Хиллари Клинтон. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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Оно отмечает, что ранее штаб республиканца еще никогда не расходовал единовременно столь крупную сумму на данные цели. Как ожидается, в первую очередь в эфир выйдет видеоролик, посвященный экономике. Его будут показывать в штатах Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина, Флорида, Нью-Гэмпшир, Вирджиния, Айова и Невада.

До сих пор Трамп тратил на агитацию значительно меньше Клинтон. По подсчетам газеты The Washington Post, штаб республиканца с самого начала президентской гонки направил на эти цели $89,5 млн. Расходы кандидата от демократов на рекламу составили $319 млн.

Трамп также заявил в своем микроблоге Twitter, что 31 августа выступит в штате Аризона с программной речью по иммиграционной политике. В последнее время он делал противоречивые заявления на этот счет. В частности, республиканец неоднократно менял свое мнение относительно нелегальных мигрантов, то указывая, что он может смягчить свою позицию в этом вопросе, то отказываясь от своих слов. Политические оппоненты обвинили миллиардера в непоследовательности и лицемерии, а также попытках привлечь более либерально настроенных избирателей.

На протяжении последних месяцев республиканец, согласно результатам большинства опросов общественного мнения, уступал кандидату от демократов по популярности. Однако на прошлой неделе он несколько сократил отставание от соперницы. Социологическое исследование, проведенное международным центром Ipsos и агентством Reuters в период с 22 по 25 августа, показало, что за Трампа на выборах в ноябре этого года готовы отдать голоса 36% опрошенных, Клинтон же намереваются поддержать 41% респондентов, остальные участники опроса дали иной ответ. В результате разрыв между кандидатами составил 5%.

По результатам предыдущего опроса Ipsos и Reuters, проведенного в период с 18 по 22 августа, Трамп отставал от Клинтон на 12%. Как отметили тогда социологи, указанный отрыв экс-госсекретаря от ее соперника был самым значительным за последнее время. Прежде он составлял в среднем от 3% до 9%.

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