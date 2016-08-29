Ключевая помощница Хиллари Клинтон заявила, что уходит от мужа после скандала

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ключевая помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон - Хума Абедин - решила расстаться со своим супругом, бывшим конгрессменом Энтони Винером, который стал фигурантом громкого сексуального скандала. Об этом говорится в опубликованном официальном заявлении Абедин.

"После долгих и болезненных размышлений и работы над моим браком я приняла решение расстаться с супругом", - указала она.

Ранее американская газета New york Post сообщила, что Винер обменивался откровенными фотографиями с женщиной, личность которой не разглашается.