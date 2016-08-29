Ключевая помощница Хиллари Клинтон заявила, что уходит от мужа после скандала

Три ракеты, выпущенные с территории Сирии, разорвались в турецком КилисеМеждународная панорама 29 августа, 19:32
Цукерберг пожертвовал €500 тыс. в пользу Красного крестаОбщество 29 августа, 19:28
Ключевая помощница Хиллари Клинтон заявила, что уходит от мужа после скандалаМеждународная панорама 29 августа, 19:23
"Аэрофлот" может направить на дивиденды более 25% чистой прибыли за 2016 годЭкономика и бизнес 29 августа, 19:07
Суд в Измаиле решил арестовать подозреваемого в убийстве девочки в поселке ЛощиновкаПроисшествия 29 августа, 19:03
Футболист Артем Дзюба не примет участие в товарищеских матчах сборной РоссииСпорт 29 августа, 19:02
"Ростсельмаш" выпустит серию комбайнов с именами олимпийских чемпионок по гандболуСпорт 29 августа, 19:01
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу приглашен на 18-й форум элитных тренеров УЕФАСпорт 29 августа, 18:31
Мутко: Кокорину и Мамаеву надо доказать, что они достойны доверия болельщиковСпорт 29 августа, 18:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ключевая помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон - Хума Абедин - решила расстаться со своим супругом, бывшим конгрессменом Энтони Винером, который стал фигурантом громкого сексуального скандала. Об этом говорится в опубликованном официальном заявлении Абедин.
"После долгих и болезненных размышлений и работы над моим браком я приняла решение расстаться с супругом", - указала она.
Ранее американская газета New york Post сообщила, что Винер обменивался откровенными фотографиями с женщиной, личность которой не разглашается.