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Ключевая помощница Хиллари Клинтон заявила, что уходит от мужа после скандала

Международная панорама
29 августа, 19:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Энтони Винер тал фигурантом громкого сексуального скандала
Материал из 1 страницы
Хума Абедин

Хума Абедин

© EPA/JOHN TAGGART

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ключевая помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон - Хума Абедин - решила расстаться со своим супругом, бывшим конгрессменом Энтони Винером, который стал фигурантом громкого сексуального скандала. Об этом говорится в опубликованном официальном заявлении Абедин.

"После долгих и болезненных размышлений и работы над моим браком я приняла решение расстаться с супругом", - указала она.

Ранее американская газета New york Post сообщила, что Винер обменивался откровенными фотографиями с женщиной, личность которой не разглашается.

СПЕЦПРОЕКТ
Хиллари Клинтон: первая леди, сенатор, госсекретарь, президент?
Как супруга 42-го американского лидера шла к президентскому креслу - в материале ТАСС

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Клинтон, Хиллари
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