Reuters: глава МИД Литвы высказался за сохранение антироссийских санкций

ОСЛО, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД Литвы высказался за сохранение антироссийских санкций Евросоюза, и, возможно, ужесточение этих штрафных мер. Об этом сообщило агентство Reuters.

Не далее как 26 августа премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь выступил за отмену санкций против России, которые, по его мнению, бесполезны и вредят как Евросоюзу, так и РФ. "Моя немедленная реакция на подобные комментарии такова: если мы совершенно ничего не достигли, стоит ужесточить санкции", - заявил в этой связи министр иностранных дел Линас Линкявичюс агентству Reuters в ходе своего визита в Норвегию.

Против антироссийских санкций выступают руководители Венгрии и президент Чехии Милош Земан. В то же время Ангела Меркель и премьер-министр Чехии Богуслав Соботка называют возможность отмены штрафных мер преждевременной.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. 1 июля Совет ЕС официально продлил на шесть месяцев - до 31 января 2017 года - экономические секторальные санкции в отношении РФ. Москва со своей стороны продлила специальные меры, введенные два года назад в ответ на ограничения со стороны Брюсселя. Так называемое продэмбарго касается, в частности, импорта говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей из США, стран ЕС, Австралии, Канады и Норвегии.