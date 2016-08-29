Обама рассчитывает встретиться с Путиным "на полях" G20

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ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Барак Обама рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в китайском городе Ханчжоу. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Белом доме заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Бен Родс.
Вместе с тем он уточнил, что официальная встреча лидеров России и США пока не планируется. "Однако на всех подобных форумах с их участием мы стараемся найти возможность для их общения, - сказал он. - В центре внимания обычно находятся Сирия и Украина".
Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай).