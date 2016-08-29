Генпрокуратура Украины предъявила обвинения экс-министру доходов и сборов времен Януковича

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко подозревается в совершении ряда уголовных преступлений. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

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"В настоящее время проводится расследование уголовного производства в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц государства, в том числе А. Клименко, который подозревается в совершении уголовных преступлений", - отметили в ГПУ.

Клименко вменяется участие в организованной преступной организации, совершение преступлений против государственной собственной, а также преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности. Сумма нанесенного им ущерба, как уточнили в ГПУ, составляет 3,1 млрд гривен ($119 млн). В прокуратуре также утверждают, что Клименко было сообщено о предъявлении обвинения.

Адвокат экс-министра Татьяна Жуковская проинформировала в понедельник об аресте имущества и счетов Клименко на Украине. По мнению защиты, такие действия власти незаконны.

Ранее Печерский районный суд Киева дважды отказал Генеральной прокуратуре Украины в разрешении на начало заочного расследования в отношении Клименко по делу о присвоении им 616 млн гривен ($23,5 млн), когда он занимал должность главы государственной налоговой службы. Интерпол также остановил международный розыск Клименко.