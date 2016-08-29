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Белый дом: окно возможностей для сотрудничества США и РФ в Сирии закрывается

Международная панорама
29 августа, 23:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
"В ближайшие дни увидим, можно ли достичь с Россией договоренности", - заявил аместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс
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ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Окно возможностей для сотрудничества США и РФ в Сирии закрывается. С таким утверждением выступил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Белом доме, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

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Он напомнил, что госсекретарь США Джон Керри обсуждал сирийский конфликт со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 27 августа в Женеве. "Мы не договорились, хотя прогресс был, - сказал он. - Сейчас мы сфокусированы на получении российской поддержки - как в действиях их военных, так и в плане влияния на режим (президента САР Башара) Асада - для прекращения боевых действий и создания эффективного механизма доставки гуманитарной помощи". Все это, по словам Родса, рассматривается в Вашингтоне как "центральное условие перехода к более эффективным политическим дискуссиям" по Сирии.

"Думаю, наше послание России должно заключаться в том, что имеющееся окно закрывается, - сказал он. - Нам надо убедиться, что они в состоянии достичь реальной договоренности и подкрепить ее". Родс пояснил, что имеет в виду договоренность по доставке гуманитарной помощи в Алеппо. Все это, по его словам, позволило бы Вашингтону решить, оправданно ли "дополнительное взаимодействие с Россией в борьбе не только с "Исламским государством", но и с "Джебхат ан-Нусра" (экстремистские группировки, запрещены в РФ. - Прим. ТАСС)".

"В общем, думаю, сейчас критически важное время, - подытожил Родс. - В ближайшие дни увидим, можно ли достичь с Россией договоренности, отвечающей этим критериям".

В свою очередь, Лавров по итогам встречи с Керри 27 августа заявил, что Россия и США "договорились о конкретных направлениях работы" с Дамаском и сирийской оппозицией.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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