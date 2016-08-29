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Министр транспорта США отправится на Кубу первым за последние 50 лет регулярным авиарейсом

Международная панорама
29 августа, 23:49 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Игорь Покутний
На Кубе Фокс намерен встретиться с министром транспорта Аделем Искьердо и с министром иностранным дел Бруно Родригесом
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ГАВАНА, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Министр транспорта США Энтони Фокс в среду отправится на Кубу первым после более чем полувекового перерыва регулярным авиарейсом между островом и Соединенными Штатами. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра транспорта Кубы Эдуардо Родригес.

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По его словам, Фокс "прибудет в аэропорт Вилья-Клары и позднее переместится в Гавану". "Восстановление регулярных рейсов является положительным шагом и вкладом в процесс улучшения отношений между двумя странами", - подчеркнул Родригес. На Кубе Фокс намерен встретиться с министром транспорта Аделем Искьердо и с министром иностранным дел Бруно Родригесом.

Первый с 1961 года регулярный авиарейс между США и Кубой выполнит авиакомпания JetBlue. Самолет совершит перелет из американского города Форт-Лодердейл (штат Флорида) в кубинский город Санта-Клара.

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В 1979 году между двумя странами в гуманитарных целях было установлено чартерное сообщение для перевозки на остров проживающих в США кубинцев и некоторых категорий американских граждан. В феврале текущего года Куба и США договорились о восстановлении регулярного авиасообщения.

Регулярные полеты на Кубу будут выполнять несколько авиакомпаний, специально отобранных Министерством транспорта США. Как ожидается, возобновление регулярного авиасообщения предоставит дополнительные возможности для ведения бизнеса на Кубе и позволит американцам кубинского происхождения встречаться со своими родственниками.

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