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В Чехии начинаются учения ПВО и военно-воздушных сил НАТО

Международная панорама
30 августа, 0:44 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 30, августа. /ТАСС
В них задействовано 1,5 тыс. военнослужащих и 34 единицы авиационной техники из 17 стран
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БРАТИСЛАВА, 30 августа. /ТАСС/. Учения ПВО и военно-воздушных сил НАТО Ample Strike начинаются во вторник в Чехии. В них задействовано 1,5 тыс. военнослужащих и 34 единицы авиационной техники из 17 стран - участниц Североатлантического альянса и государств - партнеров организации: Бельгии, Хорватии, Канады, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Германии, Венгрии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, Греции, Словении, США и Чехии, информировал портал Министерства обороны Чехии.

"Учения проводятся ежегодно. Нынешние отличаются от предыдущих тем, что в них задействованы подразделения ПВО. Кроме того, будут отрабатываться элементы взаимодействия авиации (разных стран. - Прим. ТАСС) во время операций дозаправок самолетов в воздухе", - отмечается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, главной задачей учений является "отработка взаимодействия наземных авианаводчиков с авиационными экипажами и командирами сухопутных частей".

"Чешская армия принимает активное участие в развитии профессиональных навыков военнослужащих альянса. Эффективное сотрудничество авиации и сухопутных сил является одним из ответов на вызовы, которые ставят (перед НАТО. - Прим. ТАСС) современные вооруженные конфликты", - подчеркивается в сообщении.

Учения завершаются 20 сентября. В них задействованы 1,2 тыс. чешских и 300 иностранных военнослужащих, 10 самолетов и вертолетов ВВС Чехии и 24 единицы зарубежной авиатехники. Речь идет, в частности, об американских стратегических бомбардировщиках B-1 и В-52, самолетах-заправщиках KC-135R, истребителях JAS 39 Gripen, истребителях-бомбардировщиках Су-22 и вертолетах Apache.

Боевая авиация будет использовать аэродромы национальных ВВС практически на всей территории Чехии. Вылеты авиации иностранных участников учений буду осуществляться с авиабаз в Германии, Великобритании и Венгрии.

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