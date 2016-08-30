В верхней палате парламента Бразили пройдет итоговое голосование по импичменту Руссефф

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии, как ожидается, примет во вторник решение по вопросу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента южноамериканской страны. Голосование будет открытым: каждый из законодателей объявит свой вердикт у микрофона, расположенного в зале заседаний.

Если импичмент Руссефф будет одобрен, вице-президент Мишел Темер, который сейчас временно исполняет обязанности бразильского лидера, останется во главе государства до конца 2018 года. В противном случае она вернется к работе к качестве национального лидера.

Как будет проходить голосование

Точное время начала голосования по-прежнему не известно. Ранее сообщалось, что решение будет вынесено только после того, как на пленарном заседании выступят все сенаторы, пожелавшие аргументировать свое мнение об отставке Руссефф. Каждому законодателю будет предоставлена возможность произнести речь продолжительностью не более 10 минут. Однако не исключено, что многие сторонники импичмента откажутся от этого права.

Дело в том, что Темер, союзники которого выступают за отставку Руссефф, делает все возможное для ускорения процесса - вечером 30 августа он намерен вылететь в Китай на саммит G20. Если решение по импичменту будет вынесено позднее, политик не сможет принять участие в торжественной церемонии вступления в должность президента. Впрочем, полностью исключать сценарий переноса голосования на 31 августа нельзя. Поэтому, по неофициальным данным, Темер рассматривает возможность отложить поездку на сутки.

Выступление Руссефф перед сенаторами

В понедельник в рамках процесса импичмента перед бразильскими сенаторами выступила сама Руссефф. Сначала она произнесла получасовую речь в свою защиту, затем приступила к ответам на вопросы законодателей. Дебаты с участием президента, отстраненной от должности, продолжаются до сих пор и, по прогнозам, завершатся только около полуночи по местному времени (06:00 мск). В своем обращении Руссефф призвала законодателей выступить против ее отставки.

"Я прошу, голосуйте против импичмента. Голосуйте за демократию", - заявила политик, добавив, что ее совесть чиста. "Лишить меня (президентского) мандата - все равно, что приговорить к политической смертной казни", - подчеркнула Руссефф. Она вновь назвала инициативу о своей отставке попыткой государственного переворота.

"Я обращаюсь к сенаторам: не поддерживайте переворот. Он не поможет разрешить кризис в Бразилии, а лишь усугубит его", - сказала президент, отстраненная от должности.

Руссефф появилась на пленарном заседании сената в сопровождении группы сторонников и политических союзников. В их числе - бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и один из самых известных в стране музыкантов Шику Буарки. Около входа в здание Национального конгресса (парламента страны) Руссефф встречали несколько десятков митингующих, выступающих против ее импичмента.

"Я борюсь за свой мандат не из-за тщеславия, а ради демократии и справедливости. Я не совершала преступлений, в которых меня обвиняют", - подчеркнула она во время выступления.

Предполагаемый исход голосования

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте политически мотивированной.

Для отставки Руссефф необходимо, чтобы эту инициативу поддержали по меньшей мере две трети сенаторов (то есть 54 голоса. - Прим. ТАСС). Согласно опубликованным в воскресенье результатам опроса, который провела среди членов верхней палаты парламента газета Globo, 53 сенатора уже заявили, что поддержат импичмент, 18 выступили против. Еще десять человек отказались говорить о том, какое решение приняли.

На время рассмотрения инициативы об импичменте в бразильской столице усилены меры безопасности. В схеме обеспечения общественного порядка около Национального конгресса (парламента) страны в дни финальной стадии процесса задействованы в общей сложности 4 тыс. полицейских. Во время итогового голосования к зданию законодательного органа будут направлены 1,3 тыс. стражей порядка.

Власти также распорядились возвести разделительные ограждения напротив парламента, чтобы предотвратить столкновения между двумя противоборствующими политическими лагерями. Впервые такая ограда была установлена в мае этого года, когда на заседании верхней палаты было принято решение о продолжении процесса импичмента и временном отстранении президента от должности. Тогда правоохранительным органам удалось развести сторонников и противников Руссефф по разные стороны ограждения, чтобы избежать беспорядков.