В Австралии приступает к работе новый парламент

СИДНЕЙ, 30 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. 45-й федеральный парламент Австралии, сформированный по итогам состоявшихся в начале июля выборов, приступает во вторник к работе. Победу на выборах одержала правившая последние три года Либерально-Национальная коалиция (ЛНК) во главе с премьер-министром Малколмом Тернбуллом. Однако она растеряла то значительное преимущество, которое имела в высшем законодательном органе страны по результатам выборов 2013 года, и будет теперь располагать в палате представителей минимально возможным большинством: 76 из 150 мест.

Позиции ЛНК в сенате оказались еще более шаткими: в верхней палате парламента правящую коалицию будут представлять 30 (из 76) сенаторов. Оставшаяся после выборов в оппозиции Лейбористская партия получила в новом сенате 26 мест, Партия "зеленых" - девять, еще 11 сенатских кресел займут представители третьих партий и независимые политики.

Премьер готов к активной работе

Понимая исключительную сложность предстоящей работы в высшем законодательном органе страны, премьер-министр Малколм Тернбулл решил сразу же взять инициативу в свои руки. Накануне он провел многочасовое совещание с коллегами по коалиции, на котором было решено представить на рассмотрение парламента уже на этой неделе по меньшей мере 25 новых ключевых законопроектов. Эти законодательные инициативы касаются главным образом сокращения бюджетных расходов, снижения налогов на компании и других, прежде всего, экономических мер, имеющих приоритетное значение для ЛНК.

В последние дни глава правительства неоднократно публично заявлял, что будет готов идти на компромисс с оппозиционными законодателями, но не по принципиальным для него вопросам. Подобные заявления дали основания для весьма скептических оценок многих экспертов по поводу того, насколько принципиальным сумеет оставаться премьер-министр, поскольку минимальное большинство голосов в нижней палате и отсутствие большинства в верхней превращают прохождение ключевых предложений правительства через парламент в крайне трудную задачу.

Проблемы в сенате

Отвечая на вопрос журналистов телекомпании ABC, как он собирается "проталкивать" законопроекты через сенат, где ЛНК не имеет большинства голосов", Тернбулл сказал: "С помощью переговоров и компромиссов". "Если нас поддержат зеленые, то мы получим большинство, если лейбористы, то опять-таки у нас будет большинство", - пояснил премьер. Однако многие политологи и СМИ не разделяют столь радужных надежд Тернбулла на поведение в сенате его политических оппонентов.

Газета The Australian в этой связи выделила 12 самых важных для правительства законопроектов, лишь три из которых готовы без особых оговорок поддержать лейбористы и лишь один - сенаторы "зеленых". При отсутствии поддержки законодателей одной из двух этих партий судьба правительственных законопроектов в сенате будет зависеть от девяти из 11 независимых законодателей, договариваться с которыми будет еще труднее, поскольку эти сенаторы никак не связаны с партийной дисциплиной и не имеют перед ЛНК никаких обязательств.

Прогноз лейбориста

Малколм Тернбулл пришел к власти в сентябре прошлого года, когда его соратники по партии свергли с поста премьер-министра и лидера ЛНК Тони Абботта. На июльских выборах Абботт вновь сумел одержать победу в своем сиднейском избирательном округе Варринга и продолжит работу в новом парламенте в качестве рядового "законодателя-заднескамеечника". В последние недели экс-премьер чрезвычайно активизировался, выступив с серией речей относительно глобальных проблем и вопросов национальной экономики.

В этой связи в Канберре поползли слухи о том, что Абботт может в какой-то момент попытаться "вернуть долг" Тернбуллу и поставить на голосование правящей Либеральной партии вопрос о доверии к премьеру. Наиболее откровенно такое предположение высказал сенатор-лейборист Сэм Дастиари. В интервью телекомпании Sky News он сообщил, что не удивится, если ЛНК в скором времени поменяет премьера.

"Заднескамеечник из Варринги просто так не путешествует по стране с речами по проблемам национальной экономики, - пояснил лейборист. - Я не согласен с теми, кто думает, что это правительство отработает положенный ему трехлетний срок. Я сильно удивлюсь, если оно протянет дольше 18 месяцев".