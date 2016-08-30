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Сенаторы призвали Обаму поднять на саммите G20 тему борьбы с киберпреступностью

Международная панорама
30 августа, 1:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
В письме законодатели подчеркнули необходимость сформировать "стратегию скоординированных шагов для борьбы с киберпреступностью и защиты от нее финансовых институтов"
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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президенту США Бараку Обаме на саммите G20 в китайском городе Ханчжоу необходимо убедить остальных коллег по "Группе двадцати" сделать приоритетной задачей координацию противодействия киберпреступности. С таким призывом обратились к главе государства шесть американских сенаторов во главе с Шерродом Брауном (демократ от штата Огайо), сообщило в понедельник агентство Reuters.

В письме, направленном Обаме, законодатели подчеркнули необходимость для G20 сформировать "стратегию скоординированных шагов для борьбы с киберпреступностью и защиты от нее финансовых институтов, играющих критически важную роль". "Наши финансовые организации взаимосвязаны для того, чтобы облегчать мировую торговлю, однако киберпреступники, действующие самостоятельно или спонсируемые государствами, подвергают эту систему угрозе, как никто иной", - заметили авторы обращения. "Мы решительно призываем вас взаимодействовать с вашими коллегами и придать этому вопросу приоритетное значение в ходе дискуссий на уровне лидеров G20 в сентябре", - подчеркивается в письме.

Браун, который входит в состав комитета Сената Конгресса США по вопросам банковского сектора, и его единомышленники аргументировали свою точку зрения последствиями хакерской атаки, которая позволила похитить $81 млн со счета центробанка Бангладеш в Федеральном резервном банке (ФРБ) Нью-Йорка. Это была самая успешная диверсия хакеров в истории Бангладеш. После нее глава центробанка страны ушел в отставку, к расследованию подключилось Федеральное бюро расследований США.

Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай).

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