Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Военная полиция бразильского города Сан-Паулу в понедельник применила светошумовые гранаты против участников манифестации в поддержку Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента южноамериканской страны. Кадры беспорядков продемонстрировал в прямом эфире телеканал Globo.

В правоохранительных органах объяснили свои действия тем, что митингующие решили продолжить шествие по маршруту, который не был согласован с представителями сил правопорядка. В настоящее время несколько десятков человек остаются на проспекте Паулиста, отказываясь подчиниться требованиям полиции. Часть улицы перекрыта горящими автомобильными покрышками.

В понедельник вечером сторонники Руссефф вышли на улицы как минимум трех городов страны: Бразилиа, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Пока, по официальным данным, ни одна из акций не собрала более тысячи участников.

10 августа Федеральный сенат Бразилии проголосовал за продолжение процесса импичмента Руссефф. В ближайшие часы законодателям предстоит принять окончательное решение по вопросу ее отставки.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.