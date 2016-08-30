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СМИ: служба береговой охраны Италии за сутки спасла 6,5 тыс. мигрантов

Международная панорама
30 августа, 2:13 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
По данным агентства ANSA, за последние четыре дня были спасены более 10 тыс. мигрантов
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© EPA/FABRIZIO TENERELLI

РИМ, 30 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская служба береговой охраны координировала в понедельник 40 операций по спасению мигрантов в Сицилийском проливе, в результате которых помощь была оказана 6,5 тыс. человек. Об этом сообщило во вторник агентство ANSA.

По его данным, за последние четыре дня были спасены более 10 тыс. мигрантов. С начала этого года к итальянским берегам по морю прибыли более 100 тыс. человек.

В операциях по спасению терпящих бедствие лодок с мигрантами задействованы корабли Службы береговой охраны, военной итальянской миссии "Маре сикуро", Агентства ЕС по контролю границ Frontex и торговые суда.

Соглашение ЕС и Турции
© AP Photo/Petros Giannakouris, File
В середине марта ЕС и Турция заключили соглашение для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение Турцией потока беженцев в Европу.

С 4 апреля, в соответствии с соглашением, все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой территории, отправляются назад в Турцию. ЕС же принимает напрямую с территории Турции беженцев, проверенных турецкой миграционной службой, получивших легальный статус и имеющих пакет соответствующих документов. Обмен нелегалов на лиц, получивших статус беженца, осуществляться по принципу "один на одного".

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Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

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