Япония будет помогать РФ экономически и без прогресса по территориальному вопросу

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии видит приоритетным оказание России экономической поддержки, даже если при этом не будет прогресса в решении территориального вопроса. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Ссылаясь на дипломатические источники, оно отметило, что позиция правительства изменилась.

"Изначально Япония собиралась оказывать российской стороне экономическую поддержку только в случае прогресса в территориальном споре", - пояснило Kyodo. По данным его источника, на предстоящей встрече премьер-министра Синдзо Абэ и президента Владимира Путина во Владивостоке японская сторона рассчитывает продемонстрировать, что приоритетом для нее является развитие экономического сотрудничество с РФ. "Япония рассчитывает, что такой подход поможет построить отношения обоюдного доверия, что, в свою очередь, приведет к прогрессу в переговорах по территориальной проблеме", - отметило агентство.

Ожидается, что на встрече с российским президентом Абэ подтвердит готовность японского правительства оказывать поддержку развитию Дальнего Востока. "Мы видим, что наша предыдущая политика не принесла нам прогресса в переговорах по территориальному вопросу, поэтому нам необходимо изменить образ мышления", - цитирует Kyodo правительственный источник.

В понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что Абэ встретится с Путиным "на полях" второго Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября.

Россия и Япония много десятилетий проводят переговоры с целью выработки мирного договора, основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор так до сих пор и не подписан.