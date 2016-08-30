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СМИ: похитившие письма демократов в США хакеры взломали исследовательские центры

Международная панорама
30 августа, 3:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Сетевое издание Defense One выяснило, что кибератака, в частности, проводилась против влиятельного Центра стратегических и международных исследований
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© EPA/SALVATORE DI NOLFI

ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Хакеры, которые стоят за похищением электронной корреспонденции Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, взломали компьютерные системы "менее пяти" вашингтонских исследовательских центров. Об этом сообщило в понедельник сетевое издание Defense One.

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Кибератака затронула аналитические центры, которые уделяют большое внимание России, рассказал изданию руководитель работающей в области информационных технологий американской компании Crowdstrike Дмитрий Альперович. По его словам, против "менее пяти организаций и 10 сотрудников были проведены целенаправленные операции" по кибервзлому.

Альперович не назвал эти исследовательские центры, но Defense One выяснил, что кибератака, в частности, проводилась против влиятельного Центра стратегических и международных исследований.

В последнее время представители правящей Демократической партии США и близкие к ним СМИ активно муссируют тему "российской угрозы" для кибербезопасности в США, прежде всего в предвыборном контексте. Упоминается об этом и в нынешней публикации. Никаких конкретных подтверждений обоснованности подобных подозрений не приводится.

Громкий скандал, связанный с публикаций корреспонденции демократов в США, разразился в июле. Поводом стало размещение на сайте организации WikiLeaks переписки членов НКДП, из которой следует, что представители комитета активно искали способы поддержать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон во время первичных выборов, а также дискредитировать сенатора Берни Сандерса, ее основного конкурента из числа однопартийцев. Из-за произошедшего часть руководства НКДП ушла в отставку.

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