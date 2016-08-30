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Украинская оппозиция обвинила власть в антисоциальных реформах

Международная панорама
30 августа, 5:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, августа. /ТАСС
"Складывается впечатление, что наши псевдореформаторы делают все возможное, чтобы украинцы перестали создавать семьи и рожать детей", - заявила депутат от "Оппозиционного блока" Елена Колесникова
Материал из 1 страницы
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Действующая власть на Украине за два года благодаря своим реформам сделала жизнь граждан невыносимой, и иметь детей в стране становится большой роскошью. Такое мнение выразила депутат от "Оппозиционного блока" Елена Колесникова.

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"Вместо того, чтобы защитить людей, власть продолжает делать жизнь украинцев невыносимой. И что самое ужасное, она добралась уже и до детей - сначала уменьшила, а теперь уже и вовсе отменила ежемесячные выплаты на маленьких детей. Потом под видом реформирования отрасли власть отменила бесплатное питание в школах и учебники для детей, перекинув это финансовое бремя на плечи родителей", - отметила она.

По словам Колесниковой, затраты большинства родителей на подготовку детей к началу учебного года составляют несколько месячных зарплат. "Где взять деньги родителям на еду, одежду и учебники, если коммунальные тарифы власть взвинтила до уровня больше половины средней зарплаты в стране? - указывает она. - Сегодня тысячи украинских семей стоят перед выбором: прокормить семью, заплатить за коммуналку или собрать детей в школу".

Как напомнила депутат, "Оппозиционный блок" в начале года зарегистрировал в Верховной раде пакет законопроектов, направленных на поддержку украинских семей, увеличение минимального уровня заработных плат, а также введение моратория на повышение коммунальных тарифов, рост цен на продукты питания.

"Складывается впечатление, что наши псевдореформаторы делают все возможное, чтобы украинцы перестали создавать семьи и рожать детей. А из нации образованных людей власть хочет сделать нацию безграмотных", - подчеркнула она.

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