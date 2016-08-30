СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына казнены двое чиновников

СЕУЛ, 30 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Два высокопоставленных чиновника казнены в КНДР по распоряжению ее лидера Ким Чен Ына. Соответствующую информацию опубликовала южнокорейская газета "Чунан ильбо".

По данным ее источника, публичному расстрелу из зенитной установки подвергнуты бывший министр сельского хозяйства Хван Мин и занимавший высокий пост в министерстве образования Ри Ён Чжин. "Казнь осуществлена по личному приказу Ким Чен Ына во дворе пхеньянской Военной академии", - утверждает издание.

По его данным, причиной расстрела Хван Мина стало "недовольство северокорейского лидера его предложениями относительно политики, которые Ким Чен Ын воспринял как личный вызов". Второй казненный якобы провинился тем, что заснул на собрании во время выступления Ким Чен Ына. "Он был сразу же арестован и подвергся интенсивным допросам, а затем обвинен в коррупции", - пишет "Чунан ильбо".

По данным источника газеты, это первый случай с момента прихода Ким Чен Ына к власти, когда были казнены не военные или партийные функционеры. "Это может свидетельствовать о расширении масштаба чисток в Северной Корее и, скорее всего, связано с серией побегов высокопоставленных чиновников, осуществленных в этом году", - отмечает издание.