Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Заседание Федерального сената (верхней палаты парламента) Бразилии с участием Дилмы Руссефф, временно отстраненной от должности президента, продлилось в понедельник более 14 часов. За это время политик выступила с получасовой речью в свою защиту в рамках процесса импичмента и ответила на вопросы законодателей.
Ключевым тезисом обращения Руссефф к сенаторам стало заявление о собственной невиновности. Она связала процесс импичмента со стремлением политиков, проигравших выборы, добиться смены власти. "Я прошу: голосуйте против импичмента. Голосуйте за демократию", - призвала Руссефф.
В общей сложности за время заседания она ответила более чем на 50 вопросов. Как ожидается, итоговое голосование по ее импичменту состоится в ночь со вторника на среду. Заседание, на котором будет принято это решение, начнется во вторник в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и продлится, согласно прогнозам, около 17 часов.
Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита.
Руссефф будет отправлена в отставку, если эту инициативу поддержат по меньшей мере две трети сенаторов (то есть 54 человека. - Прим. ТАСС). Согласно результатам опроса, который провела среди членов верхней палаты парламента газета Globo, 53 сенатора уже заявили, что поддержат импичмент, 18 выступили против. Еще десять человек отказались говорить о том, какое решение приняли.