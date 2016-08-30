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СМИ: Пентагон заказал независимую экспертизу самого дорогостоящего авианосца

Международная панорама
30 августа, 6:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
"Задним числом стало ясно, что было преждевременно оснащать столь большим числом неопробованных технологий", - признал замминистра обороны США
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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Пентагон санкционировал проведение независимой экспертизы степени боеспособности тяжелого атомного авианосца "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), бортовые системы которого в ходе испытаний были признаны негодными для боевых действий. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Оно ссылается на докладную записку, которую заместитель министра обороны США по вопросам закупок, технологий и тылового обеспечения Фрэнк Кендалл направил 23 августа министру ВМС Рею Мабусу. "Задним числом стало ясно, что было преждевременно оснащать (авианосец) столь большим числом неопробованных технологий", - признал Кендалл. По его словам, данное решение было принято "давно в рамках инициативы минобороны "Трансформация", которая реализовывалась еще в 2001 году при министре обороны Дональде Рамсфелде.

В конце июля телекомпания CNN сообщила, что сроки ввода в эксплуатацию самого дорогостоящего в истории Соединенных Штатов корабля отложены до 2017 года. CNN процитировала докладную директора отдела испытаний и оценок минобороны Майкла Гилмора. 28 июня он уведомил Пентагон, что у "Джеральда Р. Форда" имеются проблемы с вылетом и приземлением военных самолетов, погрузкой боеприпасов на борт, контролем за воздушным пространством и самообороной.

"Все эти четыре системы напрямую затрагивают воздушные операции. Если эти проблемы не устранить, они в значительной степени ограничат возможности осуществления боевых операций авианосца", - привела телекомпания заключение Гилмора.

Си-эн-эн напоминает, что первоначально "Джеральд Р. Форд" планировалось поставить на вооружение ВМС США в сентябре 2014 года, потом - в сентябре 2016 года. Стоимость строительства авианосца возрастала с $11,5 млрд до около 11,9 млрд, а теперь вплотную приблизилась к отметке $13 млрд.

В мае прошлого года ВМС США объявили об успешном испытании электромагнитной катапульты на "Джеральд Р. Форд". Он является первым атомным авианосцем ВМС США, который вместо традиционной паровой катапульты оснащен электромагнитной катапультой EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Ее применение позволяет расширить оперативные возможности таких кораблей.

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