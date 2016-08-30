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Один человек погиб, двое ранены в результате взрыва возле посольства Китая в Киргизии

Международная панорама
30 августа, 7:23 дата обновления: 30 августа, 7:39 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
По данным правоохранительных органов, неизвестный на автомобиле пытался протаранить ворота посольства, после чего произошел взрыв
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© ТАСС/АКИпресс

БИШКЕК, 30 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Один человек погиб и двое ранены в результате взрыва возле посольства Китая в Киргизии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным правоохранительных органов, во вторник утром неизвестный на автомобиле пытался протаранить ворота посольства Китая в Киргизии, после чего произошел взрыв.

"Находившийся в салоне автомашины погиб на месте, ворота и забор посольства получили повреждения", - заверили в городском отделе милиции. По предварительным данным, ранения получил два сотрудника охраны посольства. На место ЧП прибыли сотрудники киргизской милиции, которые выясняют обстоятельства взрыва.

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