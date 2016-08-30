Один человек погиб, двое ранены в результате взрыва возле посольства Китая в Киргизии

БИШКЕК, 30 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Один человек погиб и двое ранены в результате взрыва возле посольства Китая в Киргизии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным правоохранительных органов, во вторник утром неизвестный на автомобиле пытался протаранить ворота посольства Китая в Киргизии, после чего произошел взрыв.

"Находившийся в салоне автомашины погиб на месте, ворота и забор посольства получили повреждения", - заверили в городском отделе милиции. По предварительным данным, ранения получил два сотрудника охраны посольства. На место ЧП прибыли сотрудники киргизской милиции, которые выясняют обстоятельства взрыва.