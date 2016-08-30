В Польше считают, что страна окажется в выгодном положении после Brexit

ВАРШАВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Вице- премьер Польши Матеуш Моравецкий рассчитывает, что его страна окажется в выгодной финансово-экономической позиции, когда Великобритания выйдет из Европейского союза. Об этом он заявил в утренней программе местного телеканала TVN24.

"Если Великобритания выйдет из ЕС, а она выйдет, так как это решение британского народа, то мы окажемся в очень выгодном положении: сможем предоставлять доступ ко всему рынку ЕС на идентичных условиях (как и Великобритания)", - отметил вице-премьер, напомнив, что Польша - крупнейшая экономика среди стран ЕС, не входящих в зону евро.

Моравецкий подтвердил информацию о том, что он отправляется в Лондон, где намерен встретиться с представителями банков и инвестиционных центров, чтобы обратить их внимание на Польшу. "Мы хотим привлечь инвесторов", - заявил он, признав, что Польше будет трудно заинтересовать крупнейшие банки. "Но у нас есть все шансы заполучить интересных инвесторов для осуществления функций по развитию, в частности для управления рынком, данными", - указал вице-премьер.

По его словам, главный козырь Польши - "прекрасные люди". "У нас есть хорошо образованные кадры, информатики, которые выигрывают в мировых рейтингах. Иностранные инвесторы обращают внимание на такие вещи", - считает Моравецкий.