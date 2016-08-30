Слова посла США о том, что "Молдавия - это не Румыния", вызвали в стране протесты

БУХАРЕСТ, 30 августа. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Заявление посла США в Кишиневе о том, что "Молдавия - это не Румыния", вызвало бурную реакцию протеста у ряда румынских политиков и СМИ.

Так, спикер Сената Кэлин Попеску-Тэричану считает, что американский дипломат "повторяет и обновляет тезисы Сталина, на основе которых в 1939 году был подписан пакт Молотова-Риббентропа", сообщает агентство Аджерпрес. "Право определять свою судьбу принадлежит гражданам, а не дипломатам", - заявил он, подчеркнув, что заявление посла "требует дополнительных разъяснений со стороны американских властей". Он сообщил, что проведет консультации с Постоянным бюро и лидерами фракций в Сенате в связи с целесообразностью официальной декларации об утверждениях посла США в Кишиневе.

"Считаю очень важным и, конечно, это - наша политика, чтобы Республика Молдова осталась суверенным и независимым государством в надежных границах, - цитирует агентство американского посла в Кишиневе. - Объединение с Румынией, например, как путь вступления в ЕС или с любой другой целью не является практическим выбором и не является выбором, который улучшит ситуацию здесь в Молдавии".

"Молдавия - это не Румыния, - сказал посол. - У Молдовы своя собственная история и собственные вызовы, в числе которых тот факт, что это Молдова - многонациональное государство с людьми, которые говорят на разных языках. И, конечно, еще есть приднестровская проблема".

Как сообщило Радио Румынии, организация Platforma Unionista Actiunea 2012, выступающая за объединение Румынии и Молдавии, проведет на Университетской площади в Бухаресте акцию протеста против этих высказываний.

На пресс-конференции в Бухаресте заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу прокомментировал высказывание американского посла в Кишиневе. "Молдавия и Румыния - суверенные государства, - сказал Вершбоу. - Мы должны уважать суверенитет и территориальную целостность каждого суверенного государства в Европе. Румыния и Молдавия имеют давние исторические связи, и вывод таков, что каждая из них должна быть единственным определяющим фактором своей собственной судьбы".