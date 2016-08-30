Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент

Во вторник утром в столице Киргизии произошел мощный взрыв, который был слышен почти во всех районах города. Инцидент имел место у здания посольства Китая, в результате один человек погиб, трое получили ранения. О том, что известно о случившемся, - в материале ТАСС.

Что произошло

Около 07:00 мск неизвестный на автомобиле Mitsubishi пытался протаранить ворота посольства, после чего произошел взрыв.

В результате сидевший за рулем автомобиля мужчина погиб на месте.

Три сотрудника посольства - граждане Киргизии - получили ранения.

Среди китайских дипломатов пострадавших нет.

Взрыв был такой силы, что его слышали почти во всех районах Бишкека. Обломки автомобиля разбросало в радиусе 300 метров.

Несколько расположенных неподалеку зданий получили повреждения.

Мощность взрыва, по данным местных СМИ, оценивается в несколько килограммов тротила.

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Какие выдвигались версии

Поначалу власти отказывались как-либо квалифицировать случившееся, пока не завершено расследование.

В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии заявили, что пока не могут назвать произошедшее терактом.

Позднее пресс-служба кабинета министров официально признала взрыв терактом.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.

Что происходит в районе взрыва

Прилегающая к посольству территория оцеплена милицией.

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа.

Все работники китайской дипмиссии эвакуированы.

Какая реакция на случившееся

Китай глубоко шокирован взрывом у своего посольства, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Правительство Киргизии собирается на совещание, в ходе которого будут обсуждаться меры безопасности в преддверии Дня независимости Киргизии, который отпразднуют 31 августа.