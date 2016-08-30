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Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент

Международная панорама
30 августа, 11:14 UTC+3
Возле посольства Китая произошел мощный взрыв, который был слышен почти во всех районах города
Материал из 1 страницы
© AP Photo/ Vladimir Voronin

Во вторник утром в столице Киргизии произошел мощный взрыв, который был слышен почти во всех районах города. Инцидент имел место у здания посольства Китая, в результате один человек погиб, трое получили ранения. О том, что известно о случившемся, - в материале ТАСС.

Что произошло

  • Около 07:00 мск неизвестный на автомобиле Mitsubishi пытался протаранить ворота посольства, после чего произошел взрыв.
  • В результате сидевший за рулем автомобиля мужчина погиб на месте.
  • Три сотрудника посольства - граждане Киргизии - получили ранения.
  • Среди китайских дипломатов пострадавших нет.
  • Взрыв был такой силы, что его слышали почти во всех районах Бишкека. Обломки автомобиля разбросало в радиусе 300 метров.
  • Несколько расположенных неподалеку зданий получили повреждения.
  • Мощность взрыва, по данным местных СМИ, оценивается в несколько килограммов тротила.

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Взрыв у китайского посольства в Киргизии © ТАСС/Ruptly

Какие выдвигались версии

  • Поначалу власти отказывались как-либо квалифицировать случившееся, пока не завершено расследование.
  • В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии заявили, что пока не могут назвать произошедшее терактом.
  • Позднее пресс-служба кабинета министров официально признала взрыв терактом.
  • Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.

Что происходит в районе взрыва

  • Прилегающая к посольству территория оцеплена милицией.
  • На месте инцидента работает оперативно-следственная группа.
  • Все работники китайской дипмиссии эвакуированы.

Какая реакция на случившееся

  • Китай глубоко шокирован взрывом у своего посольства, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
  • Правительство Киргизии собирается на совещание, в ходе которого будут обсуждаться меры безопасности в преддверии Дня независимости Киргизии, который отпразднуют 31 августа.
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