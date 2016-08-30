Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Киргизии назвало атаку на посольство Китая в республике терактом

Международная панорама
30 августа, 10:43 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
На месте взрыва продолжают работать оперативно-следственные группы
Материал из 1 страницы
© Chen Yao/Xinhua via AP

БИШКЕК, 30 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Совещание правительства Киргизии, в ходе которого будут обсуждаться меры безопасности в связи с атакой смертника на посольство Китая в республике, пройдет с участием вице-премьера Жениша Разакова. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

30 августа Международная панорама
В результате взрыва возле посольства Китая в Киргизии один человек погиб, трое ранены

"Разаков с представителями силового блока обсудит вопросы общественной безопасности в связи с произошедшим сегодня террористическим актом на территории посольства КНР в республике", - говорится в сообщении.

Как ожидается, в совещании примут участие руководители Генерального штаба ВС страны, Государственного комитета национальной безопасности, Государственного комитета обороны, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы. "Также будет обсуждаться вопрос обеспечения общественной безопасности в период праздничных и спортивных мероприятий в стране", - указывается в документе. 31 августа в Киргизии будет отмечаться 25-летие независимости.

Около в 10 часов утра по местному времени (07:00 мск) смертник протаранил на автомобиле ворота посольства Китая в Киргизии, после чего прогремел взрыв. Находившийся за рулем машины погиб на месте, различные ранения получили три находившихся в тот момент на территории диппредставительства киргизских гражданина. Среди китайских дипломатов пострадавших нет.

На месте взрыва продолжают работать оперативно-следственные группы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Киргизия
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
3
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
4
Япония будет помогать РФ экономически и без прогресса по территориальному вопросу
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
На курорте в Доминикане погиб россиянин
7
Правительство вносит в Думу законопроект о садоводстве и дачном хозяйстве
Темы дня
Реклама