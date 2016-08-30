Правительство Киргизии назвало атаку на посольство Китая в республике терактом

БИШКЕК, 30 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Совещание правительства Киргизии, в ходе которого будут обсуждаться меры безопасности в связи с атакой смертника на посольство Китая в республике, пройдет с участием вице-премьера Жениша Разакова. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Разаков с представителями силового блока обсудит вопросы общественной безопасности в связи с произошедшим сегодня террористическим актом на территории посольства КНР в республике", - говорится в сообщении.

Как ожидается, в совещании примут участие руководители Генерального штаба ВС страны, Государственного комитета национальной безопасности, Государственного комитета обороны, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы. "Также будет обсуждаться вопрос обеспечения общественной безопасности в период праздничных и спортивных мероприятий в стране", - указывается в документе. 31 августа в Киргизии будет отмечаться 25-летие независимости.

Около в 10 часов утра по местному времени (07:00 мск) смертник протаранил на автомобиле ворота посольства Китая в Киргизии, после чего прогремел взрыв. Находившийся за рулем машины погиб на месте, различные ранения получили три находившихся в тот момент на территории диппредставительства киргизских гражданина. Среди китайских дипломатов пострадавших нет.

На месте взрыва продолжают работать оперативно-следственные группы.