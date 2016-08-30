Украина передала Молдавии бизнесмена Платона, подозреваемого в крупных хищениях

КИШИНЕВ, 30 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Власти Украины передали Молдавии бизнесмена Вячеслава Платона, который является фигурантом громкого дела о хищении €1 млрд из ряда молдавских банков. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии.

"Бизнесмен Вячеслав Платон, арестованный на Украине по просьбе молдавских прокуроров, был накануне экстрадирован в Молдавию", - говорится в сообщении. Районный суд Кишинева рассмотрит требование обвинения о продлении его ареста на 30 дней, отмечается в сообщении.

Как проинформировал ранее глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, Платон "проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных в Banca de Economii ("Сберегательный банк") юридическими лицами, которых контролировали люди, близкие к бизнесмену". По данным следствия, они получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств банка. Морарь сказал, что речь идет примерно о 800 млн леев (около $40 млн), которые выводили в офшоры.

Сам бизнесмен ранее заявил журналистам, что заведенное в отношении него уголовное дело связано с политикой. "Те, кто украл в Молдавии миллиард, пытаются сместить акценты с настоящего получателя выгоды, каковым является Владимир Плахотнюк (вице-председатель Демократической партии Молдавии). У меня есть доказательства", - сказал он. Адвокаты Платона, который также имеет украинский паспорт на имя Вячеслава Коболева, требовали не допустить его экстрадиции в Молдавию.

В центре коррупционного скандала, который разгорелся летом прошлого года, оказались также ряд других молдавских политиков. Недавно 9 лет тюрьмы за коррупцию получил экс- премьер и бывший лидер Либерал-демократической партии Молдавии Владимир Филат. Под следствием также находится мэр города Оргеев Илан Шор, который является мужем российской певицы Жасмин.