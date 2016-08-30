Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина передала Молдавии бизнесмена Платона, подозреваемого в крупных хищениях

Международная панорама
30 августа, 10:51 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
Сам бизнесмен ранее заявил журналистам, что заведенное в отношении него уголовное дело связано с политикой
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 30 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Власти Украины передали Молдавии бизнесмена Вячеслава Платона, который является фигурантом громкого дела о хищении €1 млрд из ряда молдавских банков. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии.

"Бизнесмен Вячеслав Платон, арестованный на Украине по просьбе молдавских прокуроров, был накануне экстрадирован в Молдавию", - говорится в сообщении. Районный суд Кишинева рассмотрит требование обвинения о продлении его ареста на 30 дней, отмечается в сообщении.

Как проинформировал ранее глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, Платон "проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных в Banca de Economii ("Сберегательный банк") юридическими лицами, которых контролировали люди, близкие к бизнесмену". По данным следствия, они получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств банка. Морарь сказал, что речь идет примерно о 800 млн леев (около $40 млн), которые выводили в офшоры.

Сам бизнесмен ранее заявил журналистам, что заведенное в отношении него уголовное дело связано с политикой. "Те, кто украл в Молдавии миллиард, пытаются сместить акценты с настоящего получателя выгоды, каковым является Владимир Плахотнюк (вице-председатель Демократической партии Молдавии). У меня есть доказательства", - сказал он. Адвокаты Платона, который также имеет украинский паспорт на имя Вячеслава Коболева, требовали не допустить его экстрадиции в Молдавию.

В центре коррупционного скандала, который разгорелся летом прошлого года, оказались также ряд других молдавских политиков. Недавно 9 лет тюрьмы за коррупцию получил экс- премьер и бывший лидер Либерал-демократической партии Молдавии Владимир Филат. Под следствием также находится мэр города Оргеев Илан Шор, который является мужем российской певицы Жасмин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Украина Молдавия
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
КНР шокирована взрывом у своего посольства в Бишкеке
3
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
4
На курорте в Доминикане погиб россиянин
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
7
ФСБ ликвидировала на Дальнем Востоке преступную группу, занимавшуюся поставками оружия
Темы дня
Реклама