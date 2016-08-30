Рахмон: для отношений Таджикистана и РФ характерен высокий уровень взаимного доверия

ДУШАНБЕ, 30 августа. /ТАСС/. Для отношений Таджикистана и России характерны высокий уровень взаимного доверия и стремление к гармоничному развитию. Об этом заявил на открытии нового здания Российско-Таджикского славянского университета (РТСУ) президент республики Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

"Межгосударственные отношения двух стран в формате стратегического партнерства характеризуются постоянным стремлением к гармоничному развитию, высоким уровнем взаимного доверия и огромным потенциалом взаимовыгодного сотрудничества как в настоящем, так и в будущем", - подчеркнул он.

Рахмон отметил, что Таджикистан и Россия, "выстраивая линию своих взаимоотношений, с самого начала исходили из понимания общности долгосрочных коренных интересов народов двух стран", и сегодня "двустороннее взаимодействие практически охватывает все ключевые сферы сотрудничества: от политики и экономики, торговли и инвестиций, образования, науки и культуры до обороны и безопасности".

"Тесное сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности в комплексе выступает важным фактором поддержания региональной стабильности", - подчеркнул Рахмон. Глава государства назвал Россию "важным экономическим партнером", который "занимает одну из лидирующих позиций в системе внешнеэкономических связей Таджикистана".

По мнению Рахмона, "в настоящее время крайне важно увеличение взаимного товарооборота и реализация новых совместных инвестиционных проектов, аналогичных Сангтудинской ГЭС-1". "Российские инвестиции имеют востребованный характер, и мы заинтересованы в их привлечении в экономику Таджикистана", - сказал он.

Рахмон считает, что "для поступательного развития" стратегического партнерства Таджикистана и России "создан серьезный задел". "Мы заинтересованы в максимально взаимовыгодном использовании его потенциала на благо двух дружественных народов", - сказал глава государства.