Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рахмон: для отношений Таджикистана и РФ характерен высокий уровень взаимного доверия

Международная панорама
30 августа, 10:59 UTC+3 ДУШАНБЕ ДУШАНБЕ 30, августа. /ТАСС
"Тесное сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности в комплексе выступает важным фактором поддержания региональной стабильности", - подчеркнул президент
Материал из 1 страницы

ДУШАНБЕ, 30 августа. /ТАСС/. Для отношений Таджикистана и России характерны высокий уровень взаимного доверия и стремление к гармоничному развитию. Об этом заявил на открытии нового здания Российско-Таджикского славянского университета (РТСУ) президент республики Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

"Межгосударственные отношения двух стран в формате стратегического партнерства характеризуются постоянным стремлением к гармоничному развитию, высоким уровнем взаимного доверия и огромным потенциалом взаимовыгодного сотрудничества как в настоящем, так и в будущем", - подчеркнул он.

Рахмон отметил, что Таджикистан и Россия, "выстраивая линию своих взаимоотношений, с самого начала исходили из понимания общности долгосрочных коренных интересов народов двух стран", и сегодня "двустороннее взаимодействие практически охватывает все ключевые сферы сотрудничества: от политики и экономики, торговли и инвестиций, образования, науки и культуры до обороны и безопасности".

"Тесное сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности в комплексе выступает важным фактором поддержания региональной стабильности", - подчеркнул Рахмон. Глава государства назвал Россию "важным экономическим партнером", который "занимает одну из лидирующих позиций в системе внешнеэкономических связей Таджикистана".

По мнению Рахмона, "в настоящее время крайне важно увеличение взаимного товарооборота и реализация новых совместных инвестиционных проектов, аналогичных Сангтудинской ГЭС-1". "Российские инвестиции имеют востребованный характер, и мы заинтересованы в их привлечении в экономику Таджикистана", - сказал он.

Рахмон считает, что "для поступательного развития" стратегического партнерства Таджикистана и России "создан серьезный задел". "Мы заинтересованы в максимально взаимовыгодном использовании его потенциала на благо двух дружественных народов", - сказал глава государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Рахмон, Эмомали
Страны
Россия Таджикистан
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
3
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
4
Япония будет помогать РФ экономически и без прогресса по территориальному вопросу
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
На курорте в Доминикане погиб россиянин
7
Правительство вносит в Думу законопроект о садоводстве и дачном хозяйстве
Темы дня
Реклама