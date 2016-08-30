ЕС на саммите G20 заявит о готовности создать новое партнерство с Лондоном после Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз на саммите G20 в китайском городе Ханчжоу заявит о готовности создать новое партнерство с Великобританией после решения этой страны покинуть сообщество. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил европейский дипломатический источник.
По его словам, Brexit - тема, которая должна, прежде всего, обсуждаться на уровне ЕС и Великобритании. "На саммите G20 мы только можем заверить партнеров, что мы сделаем все возможное, чтобы создать новые рамки для партнерства с Великобританией. Наша задача - довести этот сигнал", - сказал он.
На референдуме 23 июня большинство британцев высказалось за выход Великобритании из ЕС (Brexit). Британский премьер Тереза Мэй обещала последовать воле народа. На начало 2017 года запланировано начало переговоров по поводу применения Лондоном статьи 50 Лиссабонского договора, предусматривающей механизм выхода государства - члена из ЕС. Процедура займет около двух лет.