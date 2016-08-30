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Лебедев: Украину ждут на саммитах глав государств и правительств СНГ

Международная панорама
30 августа, 11:24 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур
"Мы в этом заинтересованы", - заявил исполнительный секретарь СНГ
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МИНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Украине направлены приглашения для участия в заседаниях Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств, которые пройдут 16 сентября в Бишкеке и 28 октября в Минске соответственно. Об этом сообщил журналистам исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В соответствующие структуры администрации президента и правительства Украины направлены приглашения принять участие в этих заседаниях. Мы в этом заинтересованы", - отметил глава Исполкома Содружества.

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