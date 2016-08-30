Лебедев: Украину ждут на саммитах глав государств и правительств СНГ

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МИНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Украине направлены приглашения для участия в заседаниях Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств, которые пройдут 16 сентября в Бишкеке и 28 октября в Минске соответственно. Об этом сообщил журналистам исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"В соответствующие структуры администрации президента и правительства Украины направлены приглашения принять участие в этих заседаниях. Мы в этом заинтересованы", - отметил глава Исполкома Содружества.