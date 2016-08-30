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Могерини не будет участвовать во встрече глав МИД на саммите G20

Международная панорама
30 августа, 11:34 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в городе Ханчжоу
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Федерика Могерини

Федерика Могерини

© EPA/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не будет присутствовать на встрече министров иностранных дел стран - участниц саммита G20 в Китае. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил европейский дипломатический источник.

"В рамках саммита состоится обед глав МИД, но наш верховный представитель (по иностранным делам и политике безопасности) не примет участия в нем", - сказал собеседник.

Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай).

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