Могерини не будет участвовать во встрече глав МИД на саммите G20

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не будет присутствовать на встрече министров иностранных дел стран - участниц саммита G20 в Китае. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил европейский дипломатический источник.

"В рамках саммита состоится обед глав МИД, но наш верховный представитель (по иностранным делам и политике безопасности) не примет участия в нем", - сказал собеседник.

Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай).