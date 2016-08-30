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Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20

Международная панорама
30 августа, 11:53 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Власти РФ также не заявляли о каких-либо двусторонних встречах с лидерами ЕС на полях саммита
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Лидеры Евросоюза не планируют проводить двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Китае. Об этом заявил  журналистам в Брюсселе европейский дипломатический источник.

"Насколько мне известно, никаких двусторонних встреч между лидерами ЕС и российским президентом не планируется на данный момент", - сказал он, отметив при этом, что "неделя только начинается".

Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай). Власти РФ не заявляли о каких-либо двусторонних встречах с лидерами ЕС на полях саммита.

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