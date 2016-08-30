Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Лидеры Евросоюза не планируют проводить двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Китае. Об этом заявил журналистам в Брюсселе европейский дипломатический источник.

"Насколько мне известно, никаких двусторонних встреч между лидерами ЕС и российским президентом не планируется на данный момент", - сказал он, отметив при этом, что "неделя только начинается".

Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай). Власти РФ не заявляли о каких-либо двусторонних встречах с лидерами ЕС на полях саммита.