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Лебедев: власти Узбекистана не информировали Исполком СНГ о здоровье президента

Международная панорама
30 августа, 12:15 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур
28 августа кабинет министров Узбекистана сообщил, что глава государства Ислам Каримов помещен на стационарное лечение
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МИНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Власти Узбекистана не информируют Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о состоянии здоровья президента страны Ислама Каримова. Об этом сообщил исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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"Мы получаем ту же информацию, что и все остальные. Информация достаточно противоречивая. За исключением того, что состояние здоровья стабильное, он находится на лечении, другой официальной информации мы не имеем", - отметил Лебедев.

"Мы искренне желаем выздоровления президенту Узбекистана", - заключил исполнительный секретарь СНГ.

28 августа кабинет министров Узбекистана сообщил, что глава государства Ислам Каримов помещен на стационарное лечение, он пройдет полное медицинское обследование. Накануне младшая дочь президента Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram написала, что отец перенес кровоизлияние в мозг, он помещен в отделение реанимации, его состояние стабильное: "Во избежание кривотолков я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное".

Исламу Каримову 78 лет, он родился 30 января 1938 года в Самарканде. Фактически руководит Узбекистаном с 1989 года, когда занял пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР, в марте 1990 года был избран первым президентом союзной республики. В 1991 году победил на первых всенародных президентских выборах, став главой государства на пять лет. Сохранил свой пост после всенародных референдумов в 1995 и 2002 годах, на прямых выборах в 2000, 2007 и 2015 годах.

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Каримов, Ислам Абдуганиевич
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