Латышские националисты снесли памятник советским морякам в Лимбажи

РИГА, 30 августа. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латышские националисты снесли памятник советским морякам, установленный в городе Лимбажи в честь матросов, отдавших свои жизни в бою за город в 1941 году.

Соответствующая информация и видеосъемка демонтажа монумента были размещены на странице входящего в правящую коалицию националистического объединения "Отчизне и свободе/ Движение за национальную независимость Латвии - Все Латвии!" в социальной сети Facebook.

Как сообщило во вторник местное новостное агентство ЛЕТА со ссылкой на самоуправление Лимбажи, этот монумент не был включен в список памятников советского периода. "Состояние этого монумента оценивалось как аварийное, и он представлял угрозу для здоровья и жизни детей близлежащей школы, поэтому было выдано разрешение его снести, - утверждало агентство. - Для этих целей из госбюджета было выделено €8 тыс".

Памятник советским морякам в городе Лимбажи, расположенном примерно в 100 км от Риги, был установлен в 1975 году в честь матросов, отдавших свои жизни в бою за город 4 июля 1941 года. Ансамбль представлял собой напоминающий нос корабля бетонный комплекс, в центре которого был установлен большой гранитный камень с табличкой.