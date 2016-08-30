Меркель в КНР проведет переговоры с Си Цзиньпином

БЕРЛИН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе саммита "двадцатки" в Китае 4-5 сентября проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил журналистам источник в правительстве ФРГ.

"Другие двусторонние встречи пока еще не согласованы", - сказал источник.