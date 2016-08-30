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Правительственный комитет Украины поддержал приватизацию "Турбоатома" и "Электротяжмаша"

Международная панорама
30 августа, 13:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, августа. /ТАСС
Приватизация стратегически важных предприятий Украины является один из требований для дальнейшего сотрудничества страны с Международным валютным фондом
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КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики поддержал проект постановления кабинета министров о расширении перечня объектов, подлежащих приватизации. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив.

"Правительственный комитет Степана Кубива (экономическая, финансовая и правовая политика) поддержал внесение изменений в постановление КМУ (кабинета министров Украины) №271, касающееся изменения перечня объектов, которые планируются к приватизации в 2016-2017 годах", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

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В перечень включены дополнительно 126 компаний, среди которых крупнейшие предприятия Украины: "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Объединенная горно-химическая компания", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", государственная доля предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Из проекта постановления правительства комитет исключил 102 компании, которые уже были приватизированы, находятся в процессе ликвидации или расположены в зоне проведения силовой операции в Донбассе.

Правительство определило, что приватизации в 2016-2017 годах подлежат 330 компаний.

Согласно украинскому законодательству, правительственный комитет создан с целью обеспечения качественной подготовки проектов актов законодательства для их дальнейшего рассмотрения на заседании правительства. Таким образом, подготовленный комитетом проект постановления должен быть еще одобрен на заседании правительства. Приватизация стратегически важных предприятий Украины является один из требований для дальнейшего сотрудничества страны с Международным валютным фондом.

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