Число жертв конфликта в Йемене превысило 10 тысяч человек

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Жертвами непрекращающегося вооруженного конфликта в Йемене стали более 10 тысяч человек.
Об этом сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в этой стране Джейми Макголдрик.
По его словам, которые приводит агентство Reuters, новые данные основаны на информации, полученной от медицинских учреждений Йемена. Макголдрик при этом подчеркнул, что в действительности эта цифра может быть гораздо выше, так как во многих районах страны нет больниц, а родственники погибших зачастую проводят похороны, не оповещая власти.
Противостояние между йеменскими властями и шиитскими мятежниками-хуситами активизировалось в августе 2014 года. В январе 2015 года мятежники захватили Сану, а в наиболее активную фазу конфликт перешел с вмешательством в него в марте 2015 года Саудовской Аравии и ее региональных союзников. Ранее в докладах ООН сообщалось о более чем 6 тысячах жертвах конфликта.