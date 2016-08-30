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Число жертв конфликта в Йемене превысило 10 тысяч человек

Международная панорама
30 августа, 13:09 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Василий Вавилин
В ООН отмечают, что это официальные данные, реальные показатели могут быть существенно больше
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Жертвами непрекращающегося вооруженного конфликта в Йемене стали более 10 тысяч человек.

Об этом сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в этой стране Джейми Макголдрик.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, новые данные основаны на информации, полученной от медицинских учреждений Йемена. Макголдрик при этом подчеркнул, что в действительности эта цифра может быть гораздо выше, так как во многих районах страны нет больниц, а родственники погибших зачастую проводят похороны, не оповещая власти.

Противостояние между йеменскими властями и шиитскими мятежниками-хуситами активизировалось в августе 2014 года. В январе 2015 года мятежники захватили Сану, а в наиболее активную фазу конфликт перешел с вмешательством в него в марте 2015 года Саудовской Аравии и ее региональных союзников. Ранее в докладах ООН сообщалось о более чем 6 тысячах жертвах конфликта.

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