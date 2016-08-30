Штайнмайер усмотрел скепсис со стороны кандидатов в президенты США относительно TTIP

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БЕРЛИН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что высказывания, которые делали в последнее время кандидаты на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, указывают на их скепсис по вопросу соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и США (TTIP). Об этом он заявил в Берлине, выступая на встрече с германскими дипломатами.
"Я не знаю, что станет возможным до конца года или до ноябрьского голосования в США, скажем так", - сказал немецкий министр. "Однако, разумеется, я вижу, что оба кандидата, как Клинтон, так и Трамп, по теме TTIP высказывали скепсис вплоть до отрицания", - отметил министр. По его словам, это наверняка влияет на ход переговоров.
28 августа, вице-канцлер, глава Министерства экономики и энергетики Зигмар Габриэль в эфире телеканала ZDF сказал, что "переговоры с США де-факто провалились". "Прогресса на переговорах нет. Мы, как европейцы, разумеется, не должны подчиняться требованиям американцев", - считает он.
На правительственном брифинге 29 августа официальный представитель Минэкономики заявила, что вряд ли переговоры можно будет завершить в этом году, слова Габриэля она не считает сюрпризом, поскольку "ни по одному пункту нет консенсуса".
Канцлер Германии Ангела Меркель ранее неоднократно высказывалась в пользу TTIP.