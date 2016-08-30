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Атамбаев поручил усилить меры безопасности в связи с атакой на посольство КНР в Бишкеке

Международная панорама
30 августа, 13:41 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Президент Киргизии также дал указание Госкомитету национальной безопасности и МВД республики "провести тщательное расследование" по факту нападения на посольство Китая в Бишкеке
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Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

© Михаил Метцель/ТАСС

БИШКЕК, 30 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил правительству и руководителям силовых структур активизировать антитеррористические мероприятия в столице и в регионах страны. Об этом он заявил во время встречи с руководством правоохранительных и силовых структур республики, сообщила пресс-служба главы государства.

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"Президент распорядился усилить охрану особо важных объектов, в том числе дипломатических представительств, а также обеспечить все необходимые меры безопасности в местах массового скопления людей в связи с предстоящими мероприятиями в рамках 25-летнего юбилея независимости страны и II Всемирных игр кочевников", - говорится в сообщении.

Атамбаев также дал указание Госкомитету национальной безопасности и МВД республики "провести тщательное расследование" по факту нападения на посольство Китая в Бишкеке, а секретарю Совета обороны Темиру Джумакадырову поручил "взять расследование взрыва на территории посольства КНР под личный контроль".

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Террорист-смертник протаранил на автомобиле ворота посольства Китая. Проехав приблизительно около 50 метров, автомашина взорвалась. Находившийся в ее салоне террорист погиб на месте. Различные ранения при этом получили трое киргизских граждан, которые в этот момент находились на территории посольства, среди китайских дипломатов пострадавших нет.

На месте взрыва в настоящее время продолжают работать оперативно-следственные группы правоохранительных органов Киргизии. В правительстве республике уже назвали произошедшее террористическим актом.

 

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