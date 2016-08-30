Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидер Приднестровья Шевчук примет участие в предстоящих в декабре выборах президента

Международная панорама
30 августа, 13:49 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
Выборы президента Приднестровья проводятся по мажоритарной избирательной системе раз в пять лет. Официально избирательная кампания стартует 12 сентября
Материал из 1 страницы
Евгений Шевчук

Евгений Шевчук

© Вадим Денисов/ТАСС

ТИРАСПОЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент непризнанного Приднестровья Евгений Шевчук примет участие в предстоящих 11 декабря выборах главы республики. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.

Смотрите также
Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер призвал Молдавию и Приднестровье укреплять доверие на переговорах

"Я буду выдвигаться на второй президентский срок, поэтому предлагаю поддержать мою кандидатуру на выборах", - заявил Шевчук. Он выразил обеспокоенность развернувшейся в республике борьбой за власть, которая, по его словам, может привести к дестабилизации ситуации. "Моими оппонентами были предприняты попытки спровоцировать продовольственный и топливный кризис в Приднестровье, развернута информационная кампания с целью создания видимости хаоса в республике. Все это делалось, чтобы заставить меня отказаться от выдвижения на второй срок", - сказал Шевчук.

В ходе прошедших в ноябре прошлого года парламентских выборов более двух третей мест в этом органе получила оппозиционная к президенту партия "Обновление", за которой стоит крупнейший в регионе холдинг "Шериф". Это позволило противникам Шевчука не только контролировать законодательный орган, но и вносить поправки в конституцию. Так как прошедшие выборы рассматриваются как праймериз перед президентскими выборами, местные наблюдатели считают, что положение главы республики осложнилось.

Своего кандидата "Обновление" пока не выдвигало. Однако среди наиболее вероятных претендентов наблюдатели называют председателя парламента Вадима Красносельского. Выборы президента Приднестровья проводятся по мажоритарной избирательной системе раз в пять лет. Официально избирательная кампания стартует 12 сентября.

Смотрите также

Приднестровье обвиняет Молдавию в затягивании переговоров по разблокированию импорта
Экс-спикер Приднестровья пойдет на выборы президента, чтобы преодолеть раскол в обществе
Глава МИД Германии попытается отговорить Кишинев и Тирасполь от новой войны санкций

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
4
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
5
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
6
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
7
Работников гипермаркета "Окей" в Сургуте будут судить за отравление почти 200 человек
Темы дня
Реклама