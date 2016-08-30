Лидер Приднестровья Шевчук примет участие в предстоящих в декабре выборах президента

ТИРАСПОЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент непризнанного Приднестровья Евгений Шевчук примет участие в предстоящих 11 декабря выборах главы республики. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.

"Я буду выдвигаться на второй президентский срок, поэтому предлагаю поддержать мою кандидатуру на выборах", - заявил Шевчук. Он выразил обеспокоенность развернувшейся в республике борьбой за власть, которая, по его словам, может привести к дестабилизации ситуации. "Моими оппонентами были предприняты попытки спровоцировать продовольственный и топливный кризис в Приднестровье, развернута информационная кампания с целью создания видимости хаоса в республике. Все это делалось, чтобы заставить меня отказаться от выдвижения на второй срок", - сказал Шевчук.

В ходе прошедших в ноябре прошлого года парламентских выборов более двух третей мест в этом органе получила оппозиционная к президенту партия "Обновление", за которой стоит крупнейший в регионе холдинг "Шериф". Это позволило противникам Шевчука не только контролировать законодательный орган, но и вносить поправки в конституцию. Так как прошедшие выборы рассматриваются как праймериз перед президентскими выборами, местные наблюдатели считают, что положение главы республики осложнилось.

Своего кандидата "Обновление" пока не выдвигало. Однако среди наиболее вероятных претендентов наблюдатели называют председателя парламента Вадима Красносельского. Выборы президента Приднестровья проводятся по мажоритарной избирательной системе раз в пять лет. Официально избирательная кампания стартует 12 сентября.