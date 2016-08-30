Опрос: более половины украинцев хотят досрочных выборов президента и парламента

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Половина жителей Украины выступает в поддержку идеи проведения досрочных выборов президента и Верховной рады. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного в августе украинским Институтом анализа и прогнозирования и презентованного во вторник.

Досрочные выборы в парламент

"Запрос на проведение досрочных выборов в Верховную раду - в прошлом месяце эту идею поддержали 47,6 процентов населения, в этом месяце показатель вырос до 52,7 процентов", - сообщил исполнительный директор Киевского пресс-клуба Михаил Пересунько, добавив, что больше всего сторонников у этой инициативы в Киеве, меньше всего - на западе Украины.

Если бы выборы в парламент проходили в текущем месяце, то значительная часть украинцев не знала бы, за кого проголосовать, или проигнорировала бы их. "16,5 процентов отметили, что им трудно сказать, за кого бы они проголосовали, а 20 процентов не участвовали бы в выборах, то есть 36 процентов украинцев не сделали бы свой выбор", - отметил в ходе презентации исследования директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

16,7 процента из тех, кто все же пришел бы на выборы, проголосовали бы за "Батькивщину" Юлии Тимошенко, согласно данным опроса. "Самопомощь" (лидер - мэр Львова Андрей Садовой) получила бы 11,7 процента голосов избирателей, "Оппозиционный блок" - 11,3 процента, некогда лидировавший "Блок Петра Порошенко" - 11,1 процента, Радикальная партия Олега Ляшко - 10,5 процента, партия "За жизнь" Вадима Рабиновича - 7,1 процента, националистическая "Свобода" - 5,9 процента, партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (экс-министр обороны) - 5,9 процента. Остальные политические силы не прошли бы в парламент, в том числе и "Волна" Михаила Саакашвили с результатом 3,9 процента, партия Дмитрия Яроша "Действие" - 1,9 процента, "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка - 1,6 процента.

Как отметил Лесничий, за прошедший месяц все политические силы ощутили падение рейтинга, за исключение партии Рабиновича, которая активно проводит пиар-кампанию на украинском телевидении.

Выборы главы государства

"За переизбрание президента в прошлом месяце высказались 55 процентов населения, в рамках же нынешнего исследования - 52,7 процентов, то есть половина жителей Украины", - отметил Михаил Пересунько. Более 38 процентов украинцев не определились с тем, кого бы хотели видеть во главе своего государства.

Как уточнил Юрий Лесничий, лидерами президентского рейтинга являются действующий глава государства Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, "за которых готовы проголосовать 12,5 процента и 9,9 процента населения соответственно". За третье место конкурируют Андрей Садовой, Олег Ляшко, Вадим Рабинович, Юрий Бойко (лидер "Оппозиционного блока"). Некоторую степень поддержки среди украинцев также имеют экс-военнослужащая Надежда Савченко - 2,3 процента, Михаил Саакашвили - 1,9 процента, Дмитрий Ярош - 1,1 процента.

Общенациональное исследование населения Украины проводилось 11-16 августа, были опрошены 2016 респондентов из всех регионов Украины, кроме неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса.

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