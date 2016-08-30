СМИ: министр экономики Франции готовится подать в отставку с прицелом на выборы

ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон готовится подать в отставку, рассчитывая выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года. Официальное объявление об этом состоится в течение дня, сообщают французские СМИ.

По информации журнала Le Point, заявление об уходе с поста министра Макрон подготовил еще некоторое время назад, но до последнего момента держал его в тайне. В понедельник же 38-летний политик начал активные консультации с президентом республики Франсуа Олландом по вопросу возможной отставки. Сегодня во второй половине дня Макрон проведет совещание с сотрудниками своего аппарата в министерстве, на котором объявит им о своем уходе, утверждает Le Point.

Информационный телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники сообщает, что официальное объявление об отставке Макрона состоится в 15:00 (16:00 мск). Вслед за этим он проведет последнее совещание с Олландом, после чего покинет правительство, полностью сосредоточившись на своем политическом движении, о создании которого он объявил в апреле.

О Макроне

Эмманюэль Макрон возглавил французское министерство экономики, промышленности и цифровых технологий в августе 2014 года, став единственным беспартийным министром в кабинете Манюэля Вальса. С 2012 по 2014 год Макрон занимал должность советника президента Олланда. На посту министра он отметился рядом непопулярных реформ, призванных оживить французскую экономику, но не нашедших одобрения даже среди многих политиков из правящей Социалистической партии.

В последние месяцы молодой политик все чаще выступал с заявлениями, которые шли вразрез с курсом правительства и правящего большинства, открыто давая понять о своих президентских амбициях. В апреле он презентовал собственное политическое движение "В путь", которое, по его замыслу, призвано объединить сторонников как левых, так и правых идей вокруг позитивного проекта по реформированию Франции.