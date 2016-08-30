Эксперты не ждут изменения внешней политики Узбекистана в краткосрочной перспективе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Во внешнеполитическом курсе Узбекистана в краткосрочной перспективе сохранятся все прежние приоритеты, но "равнее всех среди равных", скорее всего, останется Россия. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты в связи с сообщениями о тяжелом заболевании 78-летнего президента Ислама Каримова.

28 августа правительство республики сообщило о госпитализации главы государства. Накануне его дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram написала, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг и помещен в отделение реанимации, его состояние стабильное. Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что Каримов скончался, но официального подтверждения эта информация не получила.

"Узбекистан не айсберг, чтобы дрейфовать"

Главный редактор журнала "Проблемы национальной безопасности" Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов, пожелав Исламу Каримову скорейшего выздоровления, отметил, что на переходный период "больших ожиданий и больших надежд на смену внешнеполитического курса Узбекистана возлагать не следует". "Ислам Каримов во время празднования 15-летия независимости республики произнес фразу "Узбекистан не айсберг и не может дрейфовать". Тогда же он провозгласил, что готов к сотрудничеству со всеми странами мира, но при одном условии - сотрудничество должно быть основано на равенстве, уважении и взаимной заинтересованности", - напомнил Куртов.

По его словам, следуя избранному Каримовым курсу, Узбекистан все эти годы проводил популярную среди бывших республик СССР многовекторную внешнюю политику, суть которой состояла в принципе "не класть все яйца в одну корзину". "Исходя из этого принципа, Узбекистан опирался на ключевые центры силы в мире, но периодически менял главных партнеров: одно время пел дифирамбы США, выстраивал продвинутые отношения с Россией, потом с Китаем в связи с проектом "Великого шелкового пути" и ходил по этому кругу несколько раз, - продолжил эксперт. - Такая тактика давала Ташкенту возможность получать сиюминутные преференции, но не добавляла доверия к подобного рода политике".

В свою очередь, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов полагает, что первыми сигналами переходного руководства Узбекистана станут месседжи в адрес главных действующих лиц мирового порядка с предложениями выстраивать добропорядочные взаимовыгодные отношения с Ташкентом. "Но равнее всех среди равных внешних партнеров Узбекистана, скорее всего, останется Россия, потому что Ташкент в вопросах обеспечения национальной безопасности зависит от Москвы больше, чем от своего главного экономического контрагента Китая", - считает Дубнов.

"Москва заинтересована прежде всего в стабильном Узбекистане", - отметил Куртов.

Факторы в пользу сближения с Россией

Собеседники агентства напомнили, что Узбекистан дважды выходил из состава Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не вошел в Евразийский экономический союз.

"Несмотря на то, что подписание соглашения об ОДКБ произошло в 1992 году именно в Ташкенте, Узбекистан демонстративно вышел из этой организации. Причем выход из ОДКБ Ташкент сделал не путем уведомления своих партнеров, а на саммите НАТО. Это был явный демарш против России", - отметил Аждар Куртов.

По его словам, СМИ писали тогда, что Россия не поставила Узбекистану запчасти для военной техники в свете прихода талибов к власти в Афганистане, и Каримов был резко недоволен этим обстоятельством.

"Наверное, в 1990-е годы у России были свои трудности, но Москва тем не менее оказывала Ташкенту серьезную военно- техническую помощь. Только в нынешнем году Россия вынуждена была простить Узбекистану миллиард долларов долга", - сказал эксперт РИСИ.

Он напомнил, что Ислам Каримов одно время хотел вернуть Узбекистан в состав ОДКБ, но при этом не желал признавать наднациональных органов, видя в них покушение на независимость своей республики. "Но отношения Ташкента и Москвы не были окончательно испорчены. Торговый оборот с Россией остается на приличном уровне. Развивается сотрудничество в военно-технической области", - добавил Куртов.

Аркадий Дубнов привел еще один фактор в пользу развития российско-узбекских отношений: "В России трудятся миллионы узбекских гастарбайтеров - больше, чем таджикских мигрантов. Ташкент не может не учитывать это обстоятельство, как бы ни упрекал своих сограждан в нежелании трудиться на благо собственной страны".

В Америке Ташкент разочарован

Дубнов напомнил, что Вашингтон резко осудил жесткое подавление властями Узбекистана волнений в Андижане в 2005 году. "После этого Каримов потребовал вывода американцев с узбекской военной базы Ханабад. Отношения с США резко ухудшились. Руководство Узбекистана сделало вывод, что американцам доверять нельзя", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, из Москвы в последние год- два в адрес Узбекистана поступают предложения помощи для обеспечения безопасности республики при непростом соседстве с Афганистаном и угрозой исламизации республики. "Россия остается для Узбекистана надежным плечом", - считает Аркадий Дубнов.

"Несмотря на риторику о необходимости избавления от "имперского прошлого", Узбекистан по-прежнему будет тяготеть к России", - заключил Аждар Куртов.