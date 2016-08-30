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Эксперт: Узбекистану важно избежать "цветных революций"

Международная панорама
30 августа, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
28 августа правительство республики сообщило о госпитализации 78-летнего президента Ислама Каримова
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Узбекистану в настоящее время важно избежать "цветных" сценариев развития событий. Такое мнение ТАСС выразил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

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28 августа правительство республики сообщило о госпитализации 78-летнего президента Ислама Каримова. 29 августа  его дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram написала, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг и помещен в отделение реанимации, его состояние стабильное. Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что Каримов скончался, но официального подтверждения эта информация не получила.

"Изменение политического вектора Узбекистана маловероятно, - убежден эксперт. - Россия и Узбекистан находятся в общем геополитическом пространстве, Узбекистан прочно связан интеграционными связями с нашей страной. Каримову удавалось поддерживать хорошие отношения и с РФ, и с КНР, и с соседними среднеазиатскими государствами - Казахстаном, Киргизией, Туркменией". "Этот курс будет продолжен в той или иной степени, кто бы ни пришел на смену действующему президенту страны", - уверен политолог.

Эксперт напомнил, что в 2005 году в Узбекистане произошла попытка "цветного" переворота, которую "Каримов жестко подавил, опираясь на букву и дух закона, на свой личный авторитет, и это был единственный на всем постсоветском пространстве случай подавления госпереворота жесткой и ответственной властью".

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"В связи с болезнью президента Узбекистана, неопределенностью в стране, у американских политтехнологов, стоявших за неудачной попыткой "цветного" переворота в Узбекистане в 2005 году, могут взыграть реваншистские настроения, и это - реальная опасность", - считает он. "В этом ключе мы могли бы оказать узбекским властям все возможное содействие в области противодействия так называемым "цветным" технологиям", - сказал Мартынов.

Политолог также подчеркнул, что российское руководство не станет вмешиваться во внутренние дела суверенного и дружественного России государства. "Мы этого никогда не делали, не делаем и делать не будем, - сказал он. - Однако все, что касается любой другой помощи, в том числе в сфере противодействия "цветным" технологиям, то она будет, безусловно, оказана". "Узбекским спецслужбам сейчас следует уделить самое пристальное внимание американскому посольству в Ташкенте, внимательно следить за тем, что там происходит, кто туда входит и выходит; американцы готовятся к неким действиям", - убежден эксперт.

Перспективы региональной политики Узбекистана

"Любая страна в любых форматах и проектах следует прежде всего своим собственным национальным интересам, и Узбекистан не является исключением, - отметил Мартынов. - Национальные интересы Узбекистана заключаются в том, чтобы иметь хорошие отношения со всеми соседями - с Киргизией, Туркменией, Таджикистаном, а главное - с Казахстаном, Россией и Китаем.

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Такой сосед, как Афганистан, - это проблема и опасность для Узбекистана, и необходимо компенсировать исходящую оттуда опасность хорошими отношениями с КНР, а главное - добрыми и дружескими отношениями с Россией". "Все позитивные моменты, а также все перспективы для узбекской элиты связаны с треугольником Китай - Казахстан - Россия", - уверен он.

По его словам, сейчас можно ожидать множества версий и гипотез в отношении того, кто может быть первым лицом в государстве после Каримова, однако говорить о возможных преемниках в данный момент, по меньшей мере, неэтично. "Это не по-христиански - человек тяжело болен, но он жив", - пояснил Мартынов.

"Узбекистан - очень самобытная, стопроцентно восточная, азиатская страна светского типа, - отметил он. - Если вдруг возникнет необходимость выбора преемника, то это будет достигаться посредством консенсуса элиты; очевидно, что будут назначены выборы. Это целая процедура. В любом случае, Узбекистану и его народу хочется от всей души пожелать избежать "цветного" сценария развития событий".

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Персоны
Каримов, Ислам Абдуганиевич
Страны
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