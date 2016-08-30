На Украине предлагают установить дни памяти жертв польских репрессий

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Группа украинских политиков, историков, писателей и дипломатов обратилась к Верховной Раде с предложением установить дни памяти жертв преступлений Польши против украинского народа. Обращение, которое подписали 90 общественных деятелей, в том числе экс-президент Леонид Кравчук, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, бывшие министры иностранных дел Борис Тарасюк и Владимир Огрызко, разместило во вторник украинское издание "Левый берег".

Авторы документа предлагают объявить днями памяти жертв польских репрессий против украинского населения 23 сентября, 25 декабря и 28 апреля.

"Мы предлагаем объявить 23 сентября днем польских репрессий против автохтонного украинского населения Галичины. Именно в этот день в 1930 году Президиум Совета министров и министерство внутренних дел Второй Речи Посполитой приняли решение о широкомасшатабных антиукраинских репрессиях, официально названных польской политикой "пацификации", - говорится в обращении. - Мы также предлагаем признать 25 декабря как День памяти геноцидного истребления польским подпольем автохтонного украинского населения на исконных украинских землях. Именно в этот день в 1942 году польские шовинисты начали массовые убийства украинского населения".

28 апреля предлагается установить днем памяти украинцев, которые стали жертвами насильственной депортации польским государством. "Именно в этот день в 1947 году польские государственные карательные органы начали операцию "Висла" и депортировали из исторических украинских земель 150 тысяч украинцев на бывшие германские территории. При этом депортированным украинцам не разрешили селиться компактно, что обрекало их на потерю идентичности как национальной группы", - отмечают авторы документа.

Они обращаются к президенту, правительству и парламенту Украины с призывом "объединить свои усилия для эффективной защиты интересов и национальной безопасности Украины" и "принять документ с четкой оценкой постановлений польского парламента".

По замыслу инициаторов обращения, оно должно подтолкнуть Польшу к отмене решения, которым Волынская трагедия признана геноцидом.

Постановление Сейма Польши

22 июля этого года Сейм Польши принял постановление, которым учредил 11 июля Днем памяти поляков жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА (организация в РФ запрещена). В документе отмечается, что в результате геноцида, совершенного в 1943-1945 годах украинскими националистами, были убиты более 100 тысяч граждан Второй Речи Посполитой, память о которых "до сих пор не была должным образом отмечена, а массовые убийства не были названы в соответствии с исторической правдой геноцидом".

Волынская трагедия

Организация украинских националистов (ОУН) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА).

Начиная с февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации эти события достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики.

Верховная рада в 2015 году признала деятельность ОУН - УПА борьбой за независимость Украины.