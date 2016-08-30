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ФБР ставит терроризм на одно из последних мест среди угроз для кибербезопасности

Международная панорама
30 августа, 17:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Экстремистские группировки, включая "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), научились использовать интернет для агитации и вербовки своих сторонников
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ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. ФБР США пока ставит терроризм на одно из последних мест среди угроз для кибербезопасности. Директор ФБР Джеймс Коми заявил об этом, выступая на профильном симпозиуме в Вашингтоне.

Экстремистские группировки, включая "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), научились использовать интернет для агитации и вербовки своих сторонников, но ФБР пока не отмечает, что они "создают потенциал для компьютерных взломов", сказал Коми.

Впрочем, директор ФБР, по его словам, уверен, что "будущее терроризма" лежит именно в этом направлении. "Поскольку из-за нашей работы им становится все труднее и труднее физически проникать в нашу страну, чтобы сеять смерть и разрушения, они наверняка станут пытаться проникать сюда в качестве "фотонов", чтобы разрушать через Интернет", - считает Коми. Он призвал аудиторию - специалистов по кибербезопасности из госучреждений и частного бизнеса - объединять усилия, чтобы эффективно противостоять новым вызовам.

Коми также заявил, что "имеющие государственную поддержку операции" в киберпространстве "становятся все более изощренными и все более агрессивными".

Кроме того, директор ФБР США упомянул в числе угроз "преступные синдикаты", которые похищают информацию для продажи, а также хакеров, руководствующихся различными идеологическими, а не корыстными мотивами.

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